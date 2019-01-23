Сирия пригрозила Израилю ответным ударом по аэропорту Тель-Авива

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на заседании Совета Безопасности международной организации, заявил, что в случае повторения налетов израильской авиации Сирия может симметрично ответить Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива.

В ходе заседания постпред Сирии при ООН потребовал, «чтобы Совет принял меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на территорию Сирии», передает ТАСС

«Или нам нужно привлечь внимание Совета, реализовав свое законное право защищаться и ответив на израильскую атаку по гражданскому международному аэропорту Дамаска аналогичной – по аэропорту Тель-Авива?» – задался вопросом сирийский дипломат.

Напомним, в минувшее воскресенье системы ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по аэропорту Дамаска, нанесенный четырьмя самолетами F-16.

В ночь на понедельник ВВС Израиля вновь нанесли удары по территории Сирии. По версии Израиля, новый удар был нанесен в ответ на ракету, выпущенную по Голанским высотам с территории Сирии.

Минобороны России сообщило, что силы ПВО Сирии уничтожили более 30 израильских ракет и авиабомб, однако в результате ударов Израиля четыре сирийских военнослужащих погибли, шестеро были ранены, аэропорт Дамаска получил повреждения. Также стало известно об уничтожении Израилем сирийского зенитного ракетного комплекса «Панцирь».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о недостатках сирийской ПВО.