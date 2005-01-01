Израильский эксперт объяснил уничтожение сирийской ПВО

Система ПВО, которую развертывает в Сирии Россия, пока не функционирует, ее создание до конца не завершено, заявил газете ВЗГЛЯД экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Именно этим он объяснил уничтожение израильскими ВВС два сирийских комплекса ПВО.

«Россия пытается создать в Сирии единую систему ПВО, элементы которой будут работать, частично перекрывая зоны друг друга, что усилит эффективность ее действия. Но пока эта система еще работает, ее развертывание до конца не завершено», – подчеркнул Яков Кедми.

Именно этим и объясняется то, что Израилю не только удалось поразить цели, вопреки работе сирийской ПВО, но и уничтожить два комплекса противовоздушной обороны. ПВО легче уничтожить в том случае, если она работает не как единая система, а как отдельные ракетные базы и батареи, подчеркнул он.

И чем эффективнее будет становиться эта система, тем больше проблем она будет создавать Израилю, считает Кедми. По его мнению, когда она будет окончательно развернута, это может осложнить осуществление Израилем своих авиаударов. «Вопрос при планировании операций заключается в сопоставлении того, насколько система ПВО будет в силах воспрепятствовать действиям Израиля и какой ущерб могут понести его ВВС и того, какие цели могут быть достигнуты», – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на понедельник Израиль в ответ на обстрел со стороны спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» провел авианалет, подобного которому не было с мая. При этом Израиль атаковал не только со своей территории, но и из воздушного пространства Ливана.

В результате удара ВВС Израиля частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска, четыре человека погибли и шестеро сирийских военных получили ранения. Кроме того, израильским военным удалось уничтожить два сирийских комплекса ПВО, среди которых «Панцирь-С1».

Тем не менее ПВО Сирии в ходе отражения удара Израиля уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб, сообщили в Национальном центре управления обороной России.