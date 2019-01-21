Минобороны рассказало о жертвах авиаудара Израиля по Сирии

Жертвами авиаударов Израиля по Сирии стали четыре человека, еще шестеро сирийских военных получили ранения, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Двадцать первого января 2019 года в период с 02.11 до 02.56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений», – говорится в сообщении.

В результате удара ВВС Израиля частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска. При этом ПВО Сирии в ходе отражения удара Израиля уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб, передает РИА «Новости».

В ночь на понедельник Израиль в ответ на обстрел со стороны спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» провел авианалет, подобного которому не было с мая. При этом Израиль атаковал не только со своей территории, но и из воздушного пространства Ливана.