Почему «Панцирь» оказался уязвим для израильской авиации

Армия Израиля опубликовала видео, запечатлевшее уничтожение комплекса «Панцирь С-1», одного из тех, что Россия поставила Сирии. Израиль заверяет – целью успешной воздушной атаки стали иранские, а не российские объекты. Но почему же «Панцирь» оказался беззащитен против атаки ВВС Израиля. Чего не хватает сирийцам для создания эффективной системы ПВО?

Биньямин Нетаньяху в понедельник дал объяснение удару израильских ВВС по территории Сирии – самому масштабному налету с мая 2018 года. «Мы действуем против Ирана и против сирийских сил, которые содействуют агрессии Ирана», – заявил премьер-министр Израиля. Как сообщает ТАСС, Нетаньяху предупредил: «Любому, кто нанесет нам вред, мы нанесем вред. Любой, кто будет угрожать нам уничтожением, будет нести за это полную ответственность». Под теми, «кто грозит уничтожением», Нетаньяху подразумевает тех же иранцев.

Израильские военные заявляют: нападение стало ответом на недавнюю попытку ракетного обстрела подконтрольных еврейскому государству Голанских высот, передает «Россия 24» . Как сообщает израильский русскоязычный портал MIGnews, целями истребителей стали батареи сирийских ПВО и позиции «Кудс» – спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции.

Авиаудары ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) производились в два этапа – в воскресенье и рано утром в понедельник. Первая атака была совершена накануне днем четырьмя самолетами F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря. При этом сирийцы бодро отрапортовали, что сбили все израильские ракеты, и ни одна из них не достигла цели. В минобороны России, впрочем, дали куда более сдержанные оценки, сообщив о 7 сбитых сирийской ПВО ракетах.

В ночь на понедельник состоялась более массированная атака. Как уточнили в российском Национальном центре управления обороной, всего израильтяне нанесли три удара – с западного, юго-западного и южного направлений. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска. Погибли четыре человека и еще шестеро сирийских военных получили ранения.

При этом ПВО Сирии в ходе отражения удара Израиля уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб, сообщили в Национальном центре управления обороной.

В Израиле же считают более чем успешной атаку своих ВВС. В публикации МIGNews утверждается: в аэропорту Дамаска израильтяне «накрыли» оружейные склады «Кудса», кроме того, на сирийской территории были уничтожены база иранской разведки и иранский учебный лагерь. Причем подчеркивается, что Израиль атаковал не только со своей территории, но и из воздушного пространства Ливана. Эта страна, напомним, считается базой проиранской группировки «Хезболла».

И наконец, в официальном твиттере ЦАХАЛа появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение комплекса противоракетной обороны «Панцирь С-1» – одного из комплексов, которые Россия передала ПВО Сирийской арабской республики.

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n — Israel Defense Forces (@IDF) 21 января 2019 г.

Сирийская сторона не подтверждает факт уничтожения комплекса. Напомним, что в конце декабря сирийский «Панцирь» сбил израильскую ракету «Далила».

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми сказал газете ВЗГЛЯД: трактовка данных каждой стороной, сирийской и израильской, в свою пользу – обычное дело, особенно, когда дело касается сирийской стороны.

Поэтому в данном случае он считает наиболее достоверными и надежными данные российского Минобороны, заметил Кедми.

Бывший командующий зенитно-ракетными войсками генерал-лейтенант Александр Горьков пояснил газете ВЗГЛЯД, при каких условиях израильтяне могли поразить «Панцирь». «Обычно поражают эти системы тогда, когда происходит перезагрузка боекомплекта.

То есть они отработали, готовятся к пополнению боекомплекта, и у них нет поражающих средств на борту. Боекомплект у Панциря – 12 ракет. Считайте, что по две на цель, 6 выстрелов осуществили, а седьмую-восьмую цель уже одна боевая машина не сможет поразить, надо перезаряжать. Это может занимать от 10 до 20 минут», – рассказал Горьков.

По его словам, в этот момент комплексу требуется прикрытие со стороны других расчетов ПВО.

Горьков уверен, что случившееся не создает антирекламы российскому оружию. «Эта ситуация не очень приятная и ее можно избежать с тем, чтобы сохранить технику, людей, расчеты. Но это вопросы тактики, организации и ведения боя – вот в чем дело, это ни в коей мере не говорит о дискредитации систем вооружения. Надо думать, что работа сирийской системы ПВО еще не совсем отлажена, есть над чем думать и трудиться»,– отметил он.

«По науке должно быть так: сначала цели уничтожает С-300. Потом комплексы ближнего действия типа «Буков», потом «Панцири», потом переносные зенитно-ракетные комплексы», – утверждает генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев. Собеседник считает, что С-300 должны быть встроены в единую систему ПВО Сирии – «это как живой организм. Они должны провести тренировки по взаимодействию». С-300 является комплексом дальнего действия, а боевые действия вели в основном переносные зенитно-ракетные комплексы.

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«Россия пытается создать в Сирии единую систему ПВО, элементы которой будут работать, частично перекрывая зоны друг друга, что усилит эффективность ее действия. Но пока эта система еще работает, ее развертывание до конца не завершено», – констатирует израильский эксперт Яков Кедми. Именно этим, по его мнению, и объясняется то, что Израилю не только удалось поразить цели, вопреки работе сирийской ПВО, но и уничтожить два комплекса противовоздушной обороны. ПВО легче уничтожить в том случае, если она работает не как единая система, а как отдельные ракетные базы и батареи, подчеркнул он.

И чем эффективнее будет становиться эта система, тем больше проблем она будет создавать Израилю, считает Кедми. По его мнению, когда она будет окончательно развернута, это может осложнить осуществление Израилем своих авиаударов. «Вопрос при планировании операций заключается в сопоставлении того, насколько система ПВО будет в силах воспрепятствовать действиям Израиля и какой ущерб могут понести его ВВС и того, какие цели могут быть достигнуты», – подчеркнул он.

И чем эффективнее будет становиться эта система, тем больше проблем она будет создавать Израилю, считает Кедми. По его мнению, когда она будет окончательно развернута, это может осложнить осуществление Израилем своих авиаударов.

«Вопрос при планировании операций заключается в сопоставлении того, насколько система ПВО будет в силах воспрепятствовать действиям Израиля и какой ущерб могут понести его ВВС и того, какие цели могут быть достигнуты», – подчеркнул Кедми.