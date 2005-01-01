Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

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28 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир

Россия хочет зарабатывать на экспорте аграрной продукции в два с половиной раза большеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
До недавнего времени успехи России на экспортном поле неизменно ассоциировались исключительно с нефтью и газом, а также с военной техникой. Однако сельское хозяйство доказало, что тоже может приносить неплохой доход стране. Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли? Подробности...
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Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Сколько Трамп ни давил на Моди, он, похоже, так и не сумел помешать индийцам купить наши зениткиФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах. Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

Последние события в Сирии заставили вспомнить образы времен холодной войныФото: М. Абрамова
Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз. Однако в целом в Израиле были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Жесткий тон Минобороны России льет воду на мельницу местных «кремлепессимистов». Впрочем, и правые, и левые в Израиле видят в России страну-партнера, а не врага, и выступают за сугубо прагматические, а не идеологические отношения. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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У кого Пушкин – негр, у того Цой – нерусский

Егор Холмогоров, Публицист
Вся эта «черепомерка» вроде бы и ни к чему и нужна только для опровержения встречающейся в интернет-болтовне глупости о «типично азиатской внешности Цоя». Но всё-таки можно ли русским стать или русским можно только родиться? Подробности...

Кожемяко – человек, способный на поступок

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Давайте в отношении Кожемяко введем критерий: тот, кто в состоянии семь часов без остановки откапывать в слежавшемся снеге задыхающихся и умирающих людей, осознавая, что и его может засыпать лавина, вот он пусть и критикует этого человека. Подробности...
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Бунт Европы против своего ничтожества

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решение Берлина, Лондона и Парижа пойти против США в вопросе о ядерной сделке с Ираном стало геостратегической сенсацией. Неизвестно, сколько они на этой позиции продержатся, особенно Соединенное Королевство, но прецедент неспособности «сверхдержавы» обнулить разом всю многостороннюю дипломатию создан. Подробности...
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    Почему Израиль боится российских С-300

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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      Обсуждение: 28 комментариев
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

          Последние события в Сирии заставили вспомнить образы времен холодной войны   28 сентября 2018, 10:58
          Фото: М. Абрамова
          Текст: Олег Москвин,
          Михаил Мошкин

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          Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз. Однако в целом в Израиле были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Жесткий тон Минобороны России льет воду на мельницу местных «кремлепессимистов». Впрочем, и правые, и левые в Израиле видят в России страну-партнера, а не врага, и выступают за сугубо прагматические, а не идеологические отношения.

          Крушение российского Ил-20 «могло иметь куда более серьезные последствия», таинственно заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. При этом он не уточнил, что имеет в виду. В четверг чуть менее «загадочную» фразу произнес глава минобороны Авигдор Либерман: «Мы абсолютно не заинтересованы выяснять отношения с Россией через СМИ. Сегодня ведутся интенсивные контакты, согласовываются детали по секретным каналам».

          Закрытость информации порождает слухи, которыми сейчас полнится израильская пресса. Так, например, 10-й канал ИТВ успел передать, что Москва якобы уже разрешила ВВС Израиля бомбить иранские базы в Сирии. Источником вброса стал твиттер одного иранского журналиста-оппозиционера. Утверждается, что истребителям Израиля якобы в обмен запрещено появляться над побережьем Сирии в районе российских баз.

          Портал MIGNews в своей редакционной колонке выдвигает конспирологическую версию: инцидент с Ил-20 был провокацией «заинтересованных лиц» (по всей видимости, сирийцев), которые «просчитали вперед шаги российского МО и были в курсе того, что ответом может стать поставка в Сирию С-300».

          Зеэв Ханин, преподаватель отделения политических наук Университета имени Бар-Илана, сказал газете ВЗГЛЯД, что по этому поводу в обществе в целом сложился консенсус.

          «В израильской элите есть две фракции, назовем их кремлеоптимисты и кремлепессимисты. Оптимисты полагают: коль скоро холодная война закончилась и у России сугубо прагматические, а не идеологические интересы, то есть вещи, по которым мы можем договориться. А то, о чем договориться не можем, надо вынести за скобки. Пессимисты полагают, что от России нужно держаться подальше, потому что, даже если наши интересы в чем-то совпадают, в перспективе от нее ничего хорошего ждать не приходится», – говорит социолог.

          Последние 10 лет, со времени прихода к власти второго правительства Нетаньяху (у него сейчас четвертый кабинет), доминировали кремлеоптимисты, считает Зеэв Ханин.

          Последние события, разумеется, льют воду на мельницу кремлепессимистов, однако, по мнению социолога, пока нельзя сказать, что их влияние уже серьезно усилилось. Эксперт также отметил, что такое деление не совпадает с партийным или идеологическим. «Деление на правых и левых в Израиле скорее имеет отношение к арабо-израильскому конфликту. Отношение к великим державам – это отдельная песня, – сказал он. – Можно с большой долей условности говорить, что израильский правый лагерь больше заинтересован в сотрудничестве с Россией, израильский левый лагерь – меньше».

          Тем временем англоязычная The Jerusalem Post приводит мнение своего читателя Младена Андрияшевича из города Беэр-Шева, который считает, что дружба с Москвой была неискренней и теперь она наконец-то закончена. «После всех доказательств, которые делегация ВВС Израиля представила россиянам, они (россияне) все еще обвиняют Израиль. Это удивительно? Едва ли. Леопард никогда не меняет своих пятен», – пишет он. И далее ссылается на российский «менталитет», который, по его мнению, сформировали разные события 20 века и новейших времен, от Кронштадтского восстания до «недавнего странного интервью» Петрова и Боширова.

          Многие проводят параллели между поведением Москвы сегодня и той помощью, которую она оказывала арабам в 1960–1970-е годы.

          «Вспоминается, конечно же, и война Судного дня 1973 года... Израильская армия понесла тяжелые потери, и значительную роль в этом сыграли поставки советских самолетов и зенитно-ракетных комплексов в арабские страны», – сказал «Радио Свобода» Евгений Финкель, главный редактор русскоязычного сайта NEWSru.co.il, добавив: «Я очень надеюсь, что в нынешних условиях события не будут развиваться по столь кровавым сценариям».

          «Нет большой разницы между правящей коалицией или оппозицией в этом вопросе, – сказала газете ВЗГЛЯД депутат кнессета от оппозиционной партии «Ха-Тнуа» Ксения Светлова. – Мы все едины в том, что Израилю необходимо заботиться о своей безопасности. А размещение С-300 меняет ключевым образом ситуацию в Сирии».

          Израилю так или иначе придется противодействовать Ирану, который пытается закрепиться на сирийской территории, и, соответственно, надо будет решить, как действовать дальше, в условиях появления С-300.

          Что касается России, то к ней, как подчеркнула депутат, израильтяне по-прежнему не испытывают враждебности.

          «Россия для нас, безусловно, не является ни врагом, ни даже страной, с которой вообще должны быть какие-то напряженные отношения, – сказала депутат. – Напротив, Россия – это страна-партнер, с которой последние годы отношения улучшились. Я надеюсь, шум и обвинения поулягутся и останется интерес к сотрудничеству и к договоренностям, в том числе по Сирии».

          В целом же, признала Светлова, израильтяне были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Депутат признала:

          «Жесткий тон, который избрало Минобороны России, потряс многих именно потому, что на протяжении нескольких лет казалось, что наши отношения могут только улучшаться».

          Вместе с тем она выразила надежду, что «со временем все можно будет вернуть на круги своя и отношения вновь улучшатся».

          Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз.

          «Я несколько раз проводил исследование по выходцам из бывшего СССР, – сказал Ханин. – Сторонниками стратегического партнерства с Россией в прежние времена являлись порядка 20% из них, в последние пару лет их число упало до 10%».

          Вообще же интерес к России среди «русских» израильтян год от года снижается, это связано с постепенной ассимиляцией выходцев из бывшего СССР. Такой тренд ярко проявляется, например, при оценке событий на Украине.

          «Четыре года назад 10% были на чьей-либо стороне, России или Украины, сегодня 5%, – говорит Ханин. – Четыре года назад 40% лично были на чьей-либо стороне, но считали, что Израиль не должен заявлять свою позицию, потому что это не наше дело. Сегодня так считают треть опрошенных. Четыре года назад половина считали, что конфликт России и Украины – вообще не наше дело, сегодня так считают две трети».


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