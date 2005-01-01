Либерман рассказал о секретных контактах израильских и российских военных

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что его страна очень высоко ценит отношения с Россией, считая важной координацию между российской и израильской армиями.

«Мы очень высоко ценим наши отношения с Россией. Координация между ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и российской армией – это сегодня самая важная вещь», – передает слова Либермана ТАСС.

Он добавил, что Израиль выразил России соболезнования в связи с гибелью 15 офицеров российской армии при крушении Ил-20.

«Вместе с тем, мы абсолютно не заинтересованы выяснять отношения с Россией через СМИ. Сегодня ведутся интенсивные контакты, согласовываются детали по секретным каналам. Мы продолжаем координацию действий в военной сфере, как я уже пояснял несколько раз, у нас нет никакого интереса вести с Россией диалог через СМИ, у нас есть другие способы для общения», – указал он.

Он снова возложил ответственность за гибель Ил-20 на сирийских военных. Либерман напомнил, что Израиль озвучил свою точку зрения по поводу инцидента и не видит «ни капли своей вины» в трагедии.

«Вся ответственность лежит исключительно на армии режима (президента Сирии Башара) Асада. Все остальное мы будем обсуждать с ними (российской стороной) на надлежащих форумах», – добавил министр.

Напомним, российский Ил-20 попал под огонь сирийских С-200 в середине сентября из-за провокационных действий израильской авиации. Для предотвращения подобных инцидентов Россия и решила поставить Сирии С-300.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Ил-20 погубила поразительная случайность.