Ил-20 погубила поразительная случайность

Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Данная катастрофа может оказаться наиболее уникальным примером поражения воздушной цели в истории авиации. Предварительные итоги расследования, проведенного по факту катастрофы Ил-20, разъясняют все нестыковки заявлений как российского Минобороны, так и Израиля.

За время, прошедшее с момента катастрофы Ил-20, вопросов по поводу трагедии стало немногим меньше. Заявления Минобороны РФ и представителей израильского руководства прямо противоречат друг другу. Ведомство Шойгу винит Израиль в гибели 15 российских военнослужащих, Тель-Авив же настаивает, что всему виной «беспорядочная стрельба», которую устроили расчеты ПВО Сирии.

С одной стороны, подробные аргументы Минобороны России вызывают доверие, с другой – израильские летчики, бомбившие Сирию все последние годы, тщательно избегали любых столкновений с российскими силами. Трудно поверить, что в этот раз они внезапно решили спровоцировать конфликт с Россией, который уже привел к большим проблемам для Израиля в виде поставок в Сирию российских комплексов С-300.

Газета ВЗГЛЯД получила доступ к информации, которая позволяет в какой-то мере распутать этот клубок. Все дело в том, как именно ракета сирийского ЗРК поразила Ил-20.

Высокопоставленный источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал газете ВЗГЛЯД предварительные итоги расследования, проведенного Минобороны по факту катастрофы Ил-20. По словам источника, сказанные сразу после трагедии слова Владимира Путина о «цепи трагических случайных обстоятельств» надо воспринимать практически буквально. Что, как ни парадоксально, не отменяет официальных заявлений Минобороны о вине израильских ВВС.

«В это трудно поверить, но ракета сирийского комплекса С-200 не наводилась на Ил-20. Она просто задела винты самолета в полете по направлению к израильскому F-16,

– рассказал газете высокопоставленный генерал ВВС РФ. – Ракет было две. Полет первой ракеты мимо себя экипаж видел и доложил об этом на землю. А вторая, предположительно, лишь задела самолет, разрушила винты, вызвала пожар – но не взорвалась. Экипаж боролся с пожаром, включал вторую и третью систему пожаротушения (первая включилась автоматически), докладывал обстановку на землю, но катастрофы не удалось избежать».

Данная версия позволяет объяснить парадоксальные для любого специалиста заявления официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Он, напомним, утверждал, что командир экипажа «успел доложить о пожаре на борту», а сам самолет-разведчик исчез с радаров через четыре минуты после попадания ракеты. Но дело в том, что при обычном попадании ракеты в Ил-20 экипаж не смог бы ничего доложить – он бы мгновенно погиб. Масса боевой части (взрывчатки) ракеты комплекса С-200 – 217 кг, наполненных десятками тысяч поражающих элементов. Взрыв подобной силы наносит самолету (особенно такому, как Ил-20) катастрофические повреждения, после которых он камнем падает вниз. Однако отметка разведчика с радаров пропала, как сказано выше, только через четыре минуты – и это достаточно большое для такой катастрофы время. Что с высокой вероятностью означает, что самолет не падал вертикально вниз, а экипаж боролся до последней секунды.

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Версия, тем не менее, подтверждает главные обвинения Минобороны РФ в адрес ВВС Израиля – ракета комплекса С-200 летела именно в сторону F-16, а на ее пути действительно оказался Ил-20. Она также полностью оправдывает расчет ПВО Сирии, который четко наводил ракету именно на израильский истребитель.

Другое дело, что столь современные истребители, как F-16, обладают большими возможностями обороны против столь устаревших ЗРК, как С-200. Комплекс С-200 в принципе не предназначен для поражения настолько высокоманевренных современных целей. Несомненно, израильский летчик четко видел полет ракеты именно по его самолету, об этом же ему говорила и автоматическая система предупреждения. Он был уверен в полной возможности уйти от ракеты, а значит, как заявляют в ВВС Израиля, не было смысла прикрываться российским Ил-20.

Бывший замкомандующего ПВО Сухопутных войск России генерал-лейтенант Александр Лузан, который в свое время инспектировал сирийские С-200, в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что ракета комплекса С-200 вполне могла не взорваться. «Эта ракета бьет по середине корпуса самолета, а не по головной части. Скорее всего, не сработала боевая часть и она просто физически долбанула по Ил-20, после чего самолет загорелся от кинетического удара», – подчеркнул он.

При этом Лузан предположил, как могли развиваться события. По его словам, система работает следующим образом: наземный радиолокатор С-200 подсвечивает цель, по которой должна произойти стрельба. На самой ракете имеется головка самонаведения, которая летит на подсвеченную цель и поражает ее.

«Это уже старенький комплекс. Ширина луча подсвета большая. Поэтому в область подсвета, если цель групповая, может попасть несколько целей. Тогда головка самонаведения ухватывает в полете ту цель, у которой самая большая отражающая поверхность, от которой наибольший сигнал.

Скорее всего, сирийцы действительно стреляли по F-16, но так как F-16 вдруг подлетел к нашему Ил-20, то головка самонаведения перенацелилась на Ил-20», – объяснил собеседник.

Нечто похожее произошло в 2001 году, когда украинская С-200 сбила над Черным морем российский пассажирский Ту-154, указал Лузан. «С-200 стреляла по мишени, но в поле зрения попал Ту-154. Головка сбросила мишень и пошла на гражданский лайнер. Примерно такая же картина произошла и здесь», – добавил он.

И все же, даже если данная версия полностью соответствует действительности, она оставляет и некоторые вопросы. В том числе не самые приятные для Минобороны РФ.

Знал ли руководитель полетов, находившийся в момент катастрофы на авиабазе Хмеймим, о расположении и действиях израильских истребителей? Если да – почему он направил Ил-20 на посадку именно в это время и именно по такому маршруту и не уведомил сирийскую ПВО, что в зоне ее стрельбы находится российский самолет? Если нет – как в таком случае в целом функционирует система управления полетами российской авиагруппы в Сирии и как она координируется с работой сирийских войск ПВО?

И еще. Даже очень опытные летчики не припомнят подобных случаев поражения самолетов зенитной ракетой – без ее подрыва и без захвата уничтоженного самолета как цели. Если указанная версия будет официально подтверждена в ходе расследования, гибель Ил-20 в Сирии останется в истории авиации как поистине уникальный пример трагического стечения обстоятельств.