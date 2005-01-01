Сможет ли Израиль уничтожить С-300 в Сирии

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25 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 00:48  |  vz.ru
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Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию

"кономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – 56,6%Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13–14%. То есть экономика была бы существенно сильнее». Так считают в российском правительстве, комментируя призыв Владимира Путина убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин в России. Как реально можно было бы достичь равенства мужчин и женщин с точки зрения карьер и зарплат? Подробности...
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Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

Наличие в Нью-Йорке дружественных российских военных успокаивающе действовало на сторонников Линкольна и отрезвляюще – на его противниковФото: Картина Русская эскадра на рейде Сан-Франциско в 1863 году/
Из альбома «Вспоминая Российский императорский флот»
Ровно 155 лет назад к Нью-Йорку начали прибывать корабли Российского императорского флота. Спустя считанные дни на противоположном побережье Америки появилась еще одна эскадра и военно-морской министр США написал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!». Но почему Петербург решил защищать интересы Вашингтона при помощи военной силы? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

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Если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем Кремлю тратиться на спасение таких губернаторов, они как-то не думают. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков. Подробности...
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Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Сможет ли страна справиться с новым вызовом в деликатный момент смены власти? Подробности...
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Политическая стагнация России не грозит

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Сможет ли Израиль уничтожить С-300 в Сирии

          Батареям С-300 пока еще никогда не случалось вступать в поединок с истребителями F-16   24 сентября 2018, 22:45
          Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
          Текст: Олег Москвин

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          Россия не поверила заверениям Израиля в непричастности к гибели российского Ил-20 – и намерена сделать то, от чего Тель-Авив отговаривал Москву последние несколько лет. В Сирию будут поставлены зенитно-ракетные комплексы С-300, что радикальным образом изменит обстановку в регионе. Не исключено, что Израиль попытается уничтожить эти С-300. Каким именно образом?

          В понедельник министр обороны Сергей Шойгу объявил о передаче Сирии современных ракетных комплексов С-300. Кроме того, командные пункты сирийской ПВО теперь оснастят автоматикой, которая позволит централизованно отслеживать воздушную обстановку, управлять всеми силами и средствами ПВО Сирии и оперативно выдавать целеуказания.

          «Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО», – подчеркнул Шойгу. Чтобы исключить в дальнейшем инциденты, подобные гибели Ил-20, за каждым сирийским расчетом ПВО можно будет закрепить российских офицеров, сказал по этому поводу газете «Коммерсантъ» высокопоставленный военный источник.

          Как известно, до сих пор Россия никогда не доверяла иностранцам систему «свой – чужой», на экспортные варианты С-300 ее не ставили. Однако в случае Сирии, похоже, будет сделано исключение. Кроме того, будет временное особое отношение к системе опознавания. «На время конфликта у Сирии и России будет единая система опознавания. Это можно решить многими путями, о которых я бы не хотел распространяться», – пояснил газете ВЗГЛЯД экс-заместитель главкома ВВС России Айтеч Бижев. Он подчеркивает, что эта единая система будет действовать временно, под контролем наших военных, и, соответственно, утечки секретной информации удастся избежать.

          Позже в понедельник стало известно, что президент Владимир Путин провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом по этому вопросу. После этого посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что С-300 нужны «для защиты от израильской агрессии». Затем Путину позвонил и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Он вновь выразил свои соболезнования в связи с гибелью российского экипажа Ил-20. Путин же акцентировал внимание израильского лидера на том, что укрепление сирийских ПВО за счет С-300 «адекватно сложившейся ситуации», оно направлено на «предотвращение любой потенциальной угрозы» для российских военных.

          Израильская сторона не перестает заверять: нашим военным в Сирии ничто не будет угрожать – во всяком случае, любой целенаправленный удар по россиянам совершенно исключен. Но очевидно, что на переданные сирийцам комплексы С-300 эти уверения не распространяются. Источник газеты ВЗГЛЯД в ВПК Израиля уже лаконично сообщил, что там не видят особой проблемы в появлении С-300. «При необходимости их можно будет легко уничтожить», – полагает собеседник.

          В апреле министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман уже обещал уничтожать сирийские С-300, если Россия в итоге поставит их Сирии и если те осмелятся открыть огонь по самолетам израильских ВВС.

          В израильской блогосфере уже давно обсуждают различные варианты нейтрализации С-300 в случае поставки их сирийцам. Так, например, публицист и военный историк Александр Шульман рассматривает пять способов.

          Первый – захват ЗРК и переправка его в Израиль, подобно тому, как в 1969-м израильские десантники захватили советскую РЛС П-12, поставленную египтянам. Второй – сухопутная операция по уничтожению ЗРК и обслуживающего персонала. По словам Шульмана, нечто подобное имело место в том же 1969-м во время «войны на истощение» с Египтом. Третий вариант – массированный авиационно-ракетный удар по позициям ЗРК (применялся против сирийцев во время Ливанской войны 1982 года). Четвертый – электронная заглушка: в 2007-м радары сирийской системы ПВО были временно «ослеплены» во время налета истребителей-бомбардировщиков F-15. И наконец, пятый способ – «простой» подрыв диверсионной группой.

          «Я считаю, что вариант диверсионной и сухопутной операции можно смело отмести, – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД независимый военный эксперт Антон Лавров. – Естественно, если С-300 будут уничтожать, то это будут именно средства дистанционной атаки, путем применения высокоточного оружия дальнего радиуса действия или же массированным налетом авиации с применением опять-таки высокоточного оружия».

          «У Израиля имеется большой опыт противодействия ПВО, в том числе и в Сирии, – напоминает Лавров. – С-300 израильтянам может быть по зубам, учитывая, что вряд ли там будет развернуто несколько полков. Ограниченное количество развернутых комплексов не даст полной неуязвимости от многочисленных и современных ВВС этой страны».

          Лавров считает, что у Израиля вполне хватит сил для атаки. «Дистанция очень маленькая, поэтому можно задействовать F-16, – говорит он. – Кроме того, у израильтян имеются на вооружении и уже применяются в боевых действиях F-35». Из слов эксперта следует, что операция по уничтожению С-300 в любом случае выльется в крупное воздушное сражение. «От сотен самолетов современных ВВС одними ПВО отбиваться нереально», – считает Лавров. Напомним, что, по открытым данным, ВВС Израиля располагают приблизительно 400 самолетами.

          Подавить С-300 с помощью методов радиоэлектронной борьбы у израильтян, по мнению эксперта, не получится. «Полностью они это сделать, конечно, не смогут, – считает он. – С-300 последних версий тем и хороши, что они позволяют действовать в сложной помеховой обстановке».

          Правда, есть одно обстоятельство: Израиль может подавить С-300, если позовет на помощь американцев. «Но это потребует крупномасштабной операции со стороны США тоже», – сказал он. Но если до такой операции дойдет, продолжает Лавров, тогда уж американцам проще нанести самим массированный удар крылатыми ракетами. «От такого удара полностью защититься даже С-300 самим по себе не удастся», – заключает эксперт.

          Экс-заместитель главкома ВВС России Айтеч Бижев полагает: С-300 израильской армии не по зубам. «Комплекс стоит не сам по себе. Это целая система. Ее ближняя граница охраняется ЗРПК «Панцирь», есть много других средств, средства радиолокационной борьбы и т. д., – сказал Бижев. – Комплекс защищен другими ЗРК, он сам себя, в конце концов, защищает. А ведь у нас есть и самолеты Су-30 и Су-27. Они эти израильские F-16 перекусят за 30 секунд».

          По оценке собеседника, без атаки, только методами радиоэлектронной борьбы, помешать работе С-300 израильтяне не смогут, это потребует слишком сложной работы, и не только на территории еврейского государства. «Со стороны территории Израиля это невозможно, – уверен он. – Должны быть самолеты – постановщики помех, должна быть определенная система, комплекс мероприятий, которые очень сложно осуществить даже чисто технически».

          Со своей стороны израильский военный эксперт Андрей Кожинов считает, что еврейское государство не решится атаковать С-300 вовсе не по техническим, но по политическим причинам. «Технически возможно все, дело не в этом. Дело в том, что эта поставка, по сути, ставит нас, Россию и Израиль, к сожалению, на грань прямого военного столкновения», – сказал Кожинов газете ВЗГЛЯД.

          При этом, подчеркнул эксперт, появление у сирийцев продвинутых российских ЗРК, безусловно, создаст проблемы Израилю. «Нашим ВВС будет действовать сложнее», – полагает Кожинов.

          «В Израиле есть четкое понимание того, что размещенные на территории САР комплексы С-300 фактически перекроют все воздушное пространство Израиля»,

          – отмечал еще в апреле основатель израильского ведомства по разработке системы ПРО один из создателей противоракетного комплекса «Хец» («Стрела») Узи Рубин.

          Министр по делам разведки Израиля Исраэль Кац тогда же выражал сомнение в том, что Россия поставит эту ракетную систему Сирии, поскольку «в этот момент она пересечет определенную линию с точки зрения наших отношений». Стало быть, с точки зрения Израиля, Москва сейчас пересекла красную линию.

          Впрочем, замглавы МИД России Михаил Богданов в понедельник выразил уверенность, что такой шаг Москвы не испортит отношений с Тель-Авивом. Наши отношения «более масштабные и широкие», приводит его слова ТАСС.

          Будем надеяться, так и произойдет.


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