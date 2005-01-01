Дамаск сообщил о телефонном разговоре Путина с Асадом

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели телефонные переговоры, глава Сирийской арабской республики выразил российскому лидеру соболезнования в связи с крушением самолета Ил-20, сообщила канцелярия президента Сирии.

Пресс-служба Асада сообщила, что Путин в разговоре с ним рассказал о планах поставки Дамаску комплексов С-300 и развития сирийской системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

В сообщении пресс-службы сирийского президента говорится, что погибшие российские военнослужащие с самолета Ил-20 являются «военными героями, выполнявшими благородную боевую задачу по борьбе с терроризмом в Сирии».

Сообщается также, что главы государств обсудили соглашение с Турцией по сирийской провинции Идлиб.

В Кремле подтвердили, что Путин провел телефонный разговор с Асадом. В пресс-службе российского лидера сообщили, что главы государств обсудили поставку российских комплексов С-300 в Сирию. «Президент России проинформировал [Асада] о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны, включая передачу САР современного зенитного ракетного комплекса С-300», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в понедельник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена принять адекватные ответные меры из-за действий Израиля для повышения безопасности российских военнослужащих в Сирии. Он объявил о передаче Сирии современных ракетных комплексов С-300.