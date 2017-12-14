Израиль усомнился в решимости России поставить С-300 Сирии

Министр по делам разведки Израиля Исраэль Кац в эфире радио «Галей ЦАХАЛ» усомнился в том, что Россия начнет поставки зенитных систем С-300 в Сирию, так как это будет означать, что Москва «пересекла определенную линию» в отношениях с Тель-Авивом.

«Я сомневаюсь, что она будет поставлять эту ракетную систему, в этот момент она пересечет определенную линию с точки зрения наших отношений», – сказал Кац, передает ТАСС.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может назвать решенным вопрос о поставках С-300 в Сирию.

В Генштабе ВС России заявили о готовности вернуться к вопросу поставок в Сирию ЗРС С-300 сразу же после нанесения США, Британией и Францией удара крылатыми ракетами по сирийским объектам. Соглашение с САР на поставку С-300 было подписано в еще 2010 году, однако исполнение контракта заморозили из-за позиции Запада и Израиля.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля.