Израильский эксперт оценил версию об уничтожении «Панцирем» ракеты «Далила» в Сирии

«Судя по техническим данным ракеты «Далила», хотя это не совсем ракета, а планирующая бомба, и «Панциря», такое вполне могло быть, чисто с технической точки зрения», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в Сети появились сообщения о том, что поставленный Россией Сирии ЗРПК «Панцирь-С2» сбил над Дамаском израильскую ракету «Далила».

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает вполне правдоподобными сообщения о том, что в Сирии была сбита израильская ракета с помощью российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С2».

В среду сирийская пресса сообщила об атаках ВВС Израиля на западные пригороды Дамаска. Ракетный обстрел с воздуха продолжался в течение 1,5 часов. Пострадали трое сирийских военных. При этом, как передало сирийское государственное агентство SANA, ПВО арабской республики успешно отразила атаку израильтян; большинство ракет были сбиты. Портал «Ан-Нашра» уточняет: силами ПВО Сирии поражены восемь израильских ракет.

Любопытную версию озвучил военный аналитик мальтийского происхождения Бабак Тагвей. В своем блоге он опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, российский комплекс «Панцирь-С2» сбивает израильскую ракету «Далила» над Дамаском. Крылатая ракета «Далила» предназначена для борьбы с РЛС. Комплексы «Панцирь-С2» были приняты на вооружение в 2016 году и не передавались сирийской стороне. Согласно официальной информации, они прикрывают российскую военную базу в Хмеймиме.

#BREAKING: Finally I got video evidence that Pantsir-S2 SAM systems managed to shoot down Delilah cruise missiles during first round of #Israel Air Force airstrikes against a #Syrian weapon factory near #Damascus. pic.twitter.com/Uh55YuS8Pb — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 25 декабря 2018 г.

«Судя по техническим данным ракеты «Далила», хотя это не совсем ракета, а планирующая бомба, и «Панциря», такое вполне могло быть. Чисто с технической точки зрения это возможно», – считает Кедми.

Почему была применена именно эта ракета, предназначенная для уничтожения РЛС противника, сказать невозможно без подробностей операции Израиля, подчеркнул эксперт. В то же время Кедми не видит ничего необычного в том, что «Далилу» могли использоваться для уничтожения груза для «Хезболлы».

Целью ударов, напомним, стали объекты проиранской группировки «Хезболла» (базируется в Ливане, активно действует в Сирии) и иранского Корпуса стражей Исламской революции, сражающихся на стороне сирийской армии.

«Если ракета предназначена для конкретной цели, ее все равно можно применять и для других целей тоже, если использовать систему ее наведения», – пояснил Кедми.

В то же время эксперт не связывает проведение подобной атаки с визитами израильских военных в Москву (после уничтожения российского Ил-20), во время которых могли быть получены четкие гарантии неповторения подобных трагедий в будущем. «То, что два последних визита наших представителей в Москву закончились определенными соглашениями, это ясно. Вопрос, какое отношение эти соглашения имеют к этой атаке? Об этом трудно судить. По крайней мере, в этом месте атаки производились и до этого, и они ни в коей мере не угрожают российским военным в Сирии», – отметил Яков Кедми.

По сирийской версии, израильтяне нанесли удар первыми, атаковав через территорию Ливана. Позже пресс-служба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) заявила: ПВО страны была задействована против зенитной ракеты, запущенной с территории Сирии. В израильских СМИ сообщали о звуках взрывов, которые слышали жители городов Хадера и Кейсария на севере страны.

Добавим, что после сентябрьского инцидента с российским Ил-20, в котором погибли 15 военных, было принято решение о поставке в САР комплексов С-300. После крушения российского самолета Израиль не прекратил авиаудары по Сирии, но у страны возникли некоторые сложности.