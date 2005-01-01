Армия Израиля опубликовала видео уничтожения сирийского ЗРК «Панцирь»

Армия обороны Израиля опубликовала в социальных сетях видео уничтожения сирийского зенитного ракетного комплекса «Панцирь».

В сообщении Армии Израиля в Twitter говорится, что Сирия выпустила десятки ракет класса «земля–воздух», «несмотря на четкие предупреждения избегать такого огня».

«В ответ мы также нанесли удар по нескольким батареям ПВО сирийских вооруженных сил», – сообщила израильская сторона.

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n — Israel Defense Forces (@IDF) 21 января 2019 г.

В ночь на понедельник Израиль в ответ на обстрел со стороны спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» провел авианалет, подобного которому не было с мая. При этом Израиль атаковал не только со своей территории, но и из воздушного пространства Ливана.

Жертвами авиаударов Израиля по Сирии стали четыре человека, еще шестеро сирийских военных получили ранения.

В воскресенье в Национальном центре управления обороной России сообщали, что комплексы ПВО Сирии – ЗРК «Панцирь» и «Бук» – отразили атаку истребителей F-16 ВВС Израиля на международный аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска, сбив семь ракет.