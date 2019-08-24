Дамаск подвергся атаке с воздуха

Сирийские средства ПВО отражают атаку в небе над Дамаском, сообщает гостелевидение Сирии.

В небе над сирийской столицей прогремело несколько мощных взрывов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ikhbariya.

Напомним, Дамаск и его окрестности часто становятся целью авианалетов Израиля. При этом Израиль часто устраивает атаки из воздушного пространства Ливана.

В середине августа системы ПВО Сирии отразили ракетный удар по военным объектам в провинции Хама, нанесенный из воздушного пространства Ливана.