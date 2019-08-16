Сирийская ПВО отразила ракетный удар из воздушного пространства Ливана

Системы ПВО Сирии отразили ракетный удар по военным объектам в провинции Хама, нанесенный из воздушного пространства Ливана, сообщил военный источник.

По информации SANA, сирийским зенитчикам удалось поразить одну из ракет, которая двигалась к цели из воздушного пространства соседнего Ливана, передает ТАСС.

Также поступили сообщения о сильных взрывах в городе Масьяф.

В четверг появились сообщения, что Россия деактивировала свои системы С-400 в сирийском Масьяфе после постановки на боевое дежурство комплексов С-300ПМ-2, поставленных Сирии в октябре 2018 года. О развертывании С-400 в районе Масьяфа сообщалось в 2017 году. Ранее на этом месте дислоцировалась батарея С-200ВЭ.

Напомним, решение о поставке комплексов С-300 в Сирию было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.

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