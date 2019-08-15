Появились сведения о деактивации С-400 в сирийском Масьяфе

Спутниковые снимки показали, что Россия деактивировала свои системы С-400 в сирийском Масьяфе, одновременно поставив на боевое дежурство С-300.

Утверждается, что в конце июля в Масьяфе была завершена установка систем С-300, поставленных в октябре 2018 года. В связи с этим были деактивированы установленные там С-400, пишет Al-Masdar News, публикуя спутниковые снимки зенитно-ракетных систем.

Речь идет, судя по всему, об установке в Масьяфе С-300ПМ-2, о поставке которых в Сирию сообщалось в октябре 2018 года.

На спутниковых снимках видно, что комплексы С-400 укрыты.

В блоге Charly015 отмечается, что Масьяф был, скорее всего, выбран для развертывания С-300ПМ-2. Указывается, что радар С-300ПМ-2 в Масьяфе будет располагаться примерно на 1200 метров выше, чем российский радар С-400 в Хмеймиме, что увеличит зону охвата над Сирией. Это, пишет блогер, улучшит возможности обнаружения израильских самолетов на сирийском побережье, в районе которого ранее произошел инцидент с крушением российского Ил-20.

Газета ВЗГЛЯД в октябре писала о том, как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля. Уже тогда сообщалось, что эти комплексы поставлены на полигон в районе Масьяфа.

Отмечалось также, что в Сирию привезли комплексы С-300ПМУ-2, которые способны уничтожать аэродинамические цели на дальности от 3 до 200 километров, баллистические – на дальности от 5 до 40 километров, а обнаружение целей происходит на удалении в 300 километров.

О развертывании С-400 в районе Масьяфа сообщалось в 2017 году. Указывалось, что ранее на этом месте дислоцировалась батарея С-200ВЭ.