НЦБ Интерпола получило уведомление о задержании националиста Мазура в Польше

Национальное бюро Интерпола получило уведомление о задержании в Польше по запросу России одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО*, запрещена в России) Игоря Мазура.

«Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола получило уведомление о задержании правоохранительными органами Польши Игоря Мазура», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Польские пограничники в субботу на основании запроса из России задержали Мазура, которого подозревают в причастности к деятельности незаконных бандформирований в 1994-1995 годах в Чечне.

Польский МИД заявил, что Варшава будет придерживаться положений международного права в деле Мазура. До решения вопроса об экстрадиции националиста в Россию Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская призывала не выдавать Мазура России.