Польша по запросу России задержала лидера украинских националистов

Польские пограничники в субботу на основании запроса из России задержали одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО*, запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила украинский общественный деятель Елена Терещенко.

«Сегодня в восемь утра по запросу России польские пограничники задержали Игоря Мазура («Тополь»)», – передает ТАСС ее сообщение.

Также информацию о задержании подтвердил бывший украинский дипломат Маркиян Лубкивский. По его словам, украинские дипломаты в Польше «делают все для освобождения Мазура».

Дальнейшую судьбу националиста определит суд города Холм в понедельник.

Игорь Мазур в 2014 году руководил формированием «Правого сектора*» (организация запрещена в России) в Киевской области и был активным участником беспорядков в центре украинском столицы зимой 2014 года. С мая 2014 года участвовал в карательной операции против жителей Донбасса.

В ноябре 2016 года после демобилизации стал заместителем председателя партии УНА-УНСО*, с июня 2017 года – руководитель организации «Межиморье», пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).

В отношении Мазура, а также еще троих украинских националистов, в феврале в России было возбуждено уголовное дело по подозрению в деятельности незаконных бандформирований в 1994-1995 годах на территории Чечни.