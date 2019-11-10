Польша передала националиста Мазура на поруки консулу Украины

Задержанного в Польше одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО*, запрещена в РФ) Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине до решения вопроса об экстрадиции националиста в Россию, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится», – сообщила она в своем Telegram-канале.

Денисова написала, что Мазур «передан на поруки генеральному консулу Украины в Люблине» и «на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса будет проживать в генеральном консульстве».

Польские пограничники в субботу на основании запроса из России задержали Мазура, которого подозревают в причастности к деятельности незаконных бандформирований в 1994-1995 годах в Чечне.

Польский МИД заявил, что Варшава будет придерживаться положений международного права в деле Мазура.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская призывала не выдавать Мазура России.