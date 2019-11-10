Глава МИД Польши оценил возможность экстрадиции Мазура в Россию

Власти Польши будут придерживаться положений международного права в деле одного из лидеров украинской организации УНА – УНСО* (запрещена в России) Игоря Мазура, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

«Решение было принято пограничной охраной, которая не знает, какую роль играет находящееся в списке Интерпола лицо. Украина и Россия являются сторонами этого соглашения. Обязанность пограничной службы – задержать такое лицо», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что консульские службы Польши вместе с Киевом сейчас выясняют причины, по которым Россия несла Мазура в список Интерпола.

«Случается, что стороны соглашения об Интерполе злоупотребляют этой возможностью. Эти вопросы будут проанализированы и исследованы. Решения будут приняты польскими органами в соответствии с международным правом», – заявил глава МИД Польши.

В МИД заявили, что украинский консул находится в контакте с задержанным. В воскресенье польский суд должен выбрать Мазуру меру пресечения.

Польские пограничники в субботу на основании запроса из России задержали Мазура, которого подозревают в причастности к деятельности незаконных бандформирований в 1994-1995 годах в Чечне.