В Сейме Польши потребовали не выдавать Мазура России

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская высказалась против экстрадиции в Россию одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО*, запрещена в РФ) Игоря Мазура.

«Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Польшей международных договоров и обязательств», – передает РИА «Новости» заявление Госевской.

По ее мнению, Мазур является «смелым гражданским активистом и ветераном войны в Донбассе, Грузии и Чечне», который стал «жертвой действий соседей с Востока».

Вице-спикер Сейма Польши заявила, что польские пограничники задержали украинского националиста, поскольку он разыскивается через Интерпол, однако, по ее словам, «дорога в Россию (для выдачи Мазура властям РФ – прим. ВЗГЛЯД) не открыта».

«Польские власти и суды тщательно рассмотрят дело, а я, со своей стороны, буду предоставлять помощь и поручительство невиновности Игоря Мазура в отношении российских обвинений», – пообещала Госевская.

Польские пограничники в субботу на основании запроса из России задержали Мазура, которого подозревают в причастности к деятельности незаконных бандформирований в 1994-1995 годах в Чечне.

Польский МИД заявил, что Варшава будет придерживаться положений международного права в деле Мазура.