«Нафтогаз» допустил прямые поставки от Газпрома предприятиям Украины

С 2020 года Газпром сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям после имплементации Киевом норм ЕС, заявил руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

«Ничто не мешает Газпрому начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы ... рынка газа, Газпром сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если они своей ценовой политикой будут дешевле, чем другие поставщики», – заявил Коболев, передает РИА «Новости».

«Газпром экспорт» с 2020 года вполне может стать поставщиком газа для крупных украинских потребителей, в том числе и предприятий, добавил он.

Напомним, в сентябре прошли консультации России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа.

После них российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.