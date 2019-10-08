Назван новый возможный покупатель Су-57

Одним из вероятных покупателей российского истребителя нового поколения Су-57 может стать Мьянма.

На данный момент парк истребителей Мьянмы составляют российские МиГ-29, программа модернизации ВВС страны предполагает появление тяжелых истребителей, передает «Российская газета» со ссылкой на MilitaryWatch.

В 2018 году Мьянма уже приобрела у России шесть Су-30СМ, этого истребителя не хватает на фоне модернизации ВВС у соседних государств, отмечает издание. Именно Су-57 способен восполнить этот пробел.

В марте СМИ сообщали, что у России якобы уже готов экспортный вариант Су-57.

Турецкий президент Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского лидера Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести. Позднее стало известно, что Эрдоган в Жуковском проявил интерес и к российскому истребителю МиГ-35.