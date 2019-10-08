Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре

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8 октября, вторник  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
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Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Airbus начинает побеждать своего основного конкурента на мировом рынкеФото: imago stock&people/ТАСС
Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси редко оказываются вместе в одном местеФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

Сергей Худиев, публицист, богослов
В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
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Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

Антон Любич, экономист
70 лет назад основана Германская Демократическая Республика. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма. Подробности...
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Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

Глеб Простаков, журналист
В какой-то момент красная линия была перейдена. Любые разговоры о братском народе теряли смысл. Ведь не может же, в самом деле, братский народ жить во враждебном государстве. Подробности...
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    Главные проблемы российской медицины

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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              Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре

              8 октября 2019, 10:22

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Согласно новому контракту на поставку фронтовых бомбардировщика Су-34, сборку самолетов придется перенести из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре, говорит источник, близкий к Минобороны.

              Как сообщил источник газеты «Ведомости», всего Новосибирский авиазавод (НАЗ; филиал АФК «Сухой»; входит в ОАК) построил для Минобороны 132 Су-34. При том, что завод мог ежегодно передавать военным 14-16 бомбардировщиков, сейчас осталось передать всего четыре машины. Соответственно, встал вопрос о том, сколько самолетов готовы законтрактовать военные в рамках ГПВ на 2018–2027 годы.

              По словам источника, подписание нового контракта на Су-34 может пройти в конце 2019 – начале 2020 года. Военные готовы приобрести 48 машин, но при этом производство упадет до шести единиц в год.

              «Дискуссия идет о том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске или же логичнее перевести сборку на основную площадку «Сухого» – завод в Комсомольске-на-Амуре». При таком решении в Новосибирске останется агрегатное производство», – заявил источник.

              Как пишет издание, на НАЗе уже собирают элементы конструкции для Sukhoi SuperJet, стратегического бомбардировщика Ту-160, а в будущем возможна сборка больших беспилотников «Охотник».

              В ОАК заявили, что сегодня доля загрузки завода в рамках межзаводской кооперации составляет уже более 40% от общего производства. Она будет расти, на сегодня нет никаких решений об изменении производственной модели предприятия.

              «С учетом ожидаемого уменьшения гособоронзаказа идет проработка различных вариантов развития индустриальной модели ОАК в целом и места каждого предприятия в этой модели, включая НАЗ», – сообщил источник в корпорации.

              Напомним, 20 мая издание «Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники на предприятии сообщило, что завод лишается производства Су-34, которое переносится в Комсомольск-на-Амуре, а сотрудников массово сокращают. После этого представитель Объединенной авиастроительной корпорации заявил, что информация о принятии такого решения не соответствует действительности, а «набор или оптимизация персонала на предприятии происходят в обычном режиме».

              В свою очередь полпред президента в Сибири Сергей Меняйло заявлял, что любое решение, которое будет принято в отношении дальнейшего развития Новосибирского авиазавода им. Чкалова, «будет принято взвешенно и обоснованно». Детали он уточнять не стал.

              Напомним, в мае Новосибирский авиазавод им. Чкалова, выпускающий истребители-бомбардировщики Су-34, начал сокращение сотрудников.

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