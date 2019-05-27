Производитель Су-34 начал сокращение штата

Новосибирский авиазавод им. Чкалова, выпускающий истребители-бомбардировщики Су-34, начал сокращение сотрудников, сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

«Филиал компании «Сухой» НАЗ им. В.П. Чкалова … уведомил Центр занятости города Новосибирска о планируемом увольнении в связи с сокращением ... 45 работников в период с 12 января по 28 июня 2019 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В министерстве уточнили, что из общего числа планируемых к сокращению сотрудников 24 уже уволены, а до 28 июня предполагается уволить еще 10. Судьба еще 11 человек, упомянутых в сообщении, не уточняется.

Само предприятие ситуацию не комментирует.

Напомним, 20 мая издание «Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники на предприятии сообщило, что завод лишается производства Су-34, которое переносится в Комсомольск-на-Амуре, а сотрудников массово сокращают. После этого представитель Объединенной авиастроительной корпорации заявил, что информация о принятии такого решения не соответствует действительности, а «набор или оптимизация персонала на предприятии происходят в обычном режиме».

В свою очередь полпред президента в Сибири Сергей Меняйло заявлял, что любое решение, которое будет принято в отношении дальнейшего развития Новосибирского авиазавода им. Чкалова, «будет принято взвешенно и обоснованно». Детали он уточнять не стал.

Новосибирский авиазавод им. Чкалова начал серийное производство многоцелевого штурмовика Су-24 в 1971 году, а с начала 1990-х годов предприятие изготавливает многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 и последние несколько лет подряд перевыполняло план их производства. С 2003 года предприятие в составе холдинга «Сухой» работает над российским региональным самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). На заводе производятся головной и подкилевой отсеки фюзеляжа, горизонтальное и вертикальное оперение.

Согласно информации на сайте «Сухого», у НАЗ им. Чкалова есть «твердый государственный оборонный заказ до 2020 года» и предприятие «уверенно смотрит в будущее».