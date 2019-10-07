В ЛНР объяснили срыв Киевом разведения войск в Донбассе

Если обстрелы украинских позиций и были, то их могли совершить только сами же украинские вооруженные радикалы. Украинская сторона должна сама расследовать, как они попали в охраняемую зону. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР Родион Мирошник, комментируя заявление Киева о том, что отвод войск у Золотого и Петровского сорван из-за «обстрелов».

«Украина не выполнила свои обязательства по разведению войск в районе Петровского и Золотого. Я думаю, украинская сторона должна провести расследование, по какой причине оно было сорвано, и должна ответить на вопрос, как в охраняемую зону попали вооруженные радикалы, как они перешли на линию соприкосновения и почему произошло те события, о которых нам теперь известно», – сказал представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

Кроме того, он объяснил, почему само по себе заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о причинах срыва отвода войск не соответствует реальности.

«В договоренностях, достигнутых 1 октября в Минске, не шло речи о семи днях тишины, потому что эти условия были выполнены еще в 2016 году. Речь шла о том, что 7 октября обе стороны должны были уведомить СММ ОБСЕ (специальная мониторинговая миссия Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – прим. ВЗГЛЯД) о готовности проводить разведение сил и средств», – отметил собеседник.

«Стороны ЛНР и ДНР уведомили ОБСЕ о готовности выполнить заранее утвержденный график. А Киев разведение сорвал, потому что официальное лицо – министр иностранных дел – уведомил ОБСЕ о том, что украинская сторона не может провести разведение», – пояснил собеседник.

«Все остальные заявления – манипулятивные. Нет подтвержденного факта обстрела и не было обязательств по соблюдению семи дней тишины. Потому, на наш взгляд, на решение Киева отказаться от разведения сил повлияли внутренние факторы», – отметил Мирошник.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе, которое было запланировано на понедельник, не началось, так как эти населенные пункты подверглись обстрелам. Стоит отметить, что слова Пристайко сами по себе вызывают удивление, поскольку оба этих города контролируются не киевскими войсками, а силами ЛНР, то есть по логике Пристайко защитники ЛНР обстреляли сами себя.

Впрочем, скорее всего глава МИДа имел в виду сообщение Минобороны Украины о том, что противник в понедельник 20 минут вел обстрел в районе Золотого, а не обстрел самого города.

Ранее ДНР и ЛНР передали ОБСЕ необходимые для разведения сил в Донбассе данные. Напомним, в начале октября все стороны согласовали график разведения сил в Петровском и Золотом.

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