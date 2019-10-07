Назван срок запуска ВСМ Москва – Петербург

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург планируют запустить в 2026 году, заявил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения ОАО «РЖД» Дмитрий Катцын.

«Сегодня по единой позиции с Минтрансом России мы рассматриваем это как общий проект: ВСМ Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород, состоящий из двух участков. Москва-Нижний Новгород, к строительству которого мы готовы приступить уже сейчас, и в магистральном плане сроки запуска этой линии 2024 год. Санкт-Петербург-Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии 2026 год», – передает его слова РИА «Новости».

На ВСМ будут курсировать поезда со скоростями движения от 200 до 400 км/ч.

В сентябре сообщалось, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург может быть продлена до Финляндии.