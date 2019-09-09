ВСМ Москва – Петербург могут продлить до Финляндии

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург может в перспективе быть продлена до Финляндии, сообщил в ходе Восточного экономического форума вице-премьер Максим Акимов.

«Как второй этап – да, конечно. Мы бы хотели до Хельсинки дотянуть эту дорогу. Но это вопрос переговоров с партнерами, это уже все-таки международный проект. Но любые проекты, которые привлекают пассажира и новый пассажиропоток, они вполне возможны для ВСМ», – передает ТАСС слова Акимова, который подчеркнул, что это пока идея, и политических контактов по этой теме еще не было.

Он сообщил также, что РЖД предлагают начать строительство первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань до Владимира (до станции Гороховец) параллельно с проектированием ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

«Мы не сдаем в архив документацию, которую наработали по участку (ВСМ) Москва – Казань. Просто, думаю, речь будет идти об этапности этих объектов (магистралей Москва – Казань и Москва – Петербург – прим. ВЗГЛЯД). РЖД настаивают на том, чтобы стартовать сразу в двух направлениях, не дожидаясь окончания проектирования все-таки строить участок Москва – Гороховец», – сказал Акимов.

По словам вице-премьера, проектные работы по высокоскоростной железной дороги до Петербурга могут занять до двух лет.

Газета «Коммерсант» ранее писала, что президент Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань (первый участок – до Нижнего Новгорода). Издание со ссылкой на источники утверждало, что глава государства склоняется к тому, что ВСМ нецелесообразна, и выступает за строительство платной автомобильной дороги до Казани.

Напомним, в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Путин якобы выступил против строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань.