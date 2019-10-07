Выписан первый штраф за курение на балконе

Штраф в размере 4 тыс. рублей за курение на балконе, которое привело к пожару, выписан в Ставропольском крае, сообщил официальный представитель краевого главка МЧС Олег Дегтярев.

3 октября произошел пожар на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном. Причиной пожара в МЧС называли неосторожность при курении.

«Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району рассмотрено административное дело по факту пожара. По результатам рассмотрения административного протокола виновному лицу вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей», – передает ТАСС слова Дегтярева.

Напомним, 26 сентября в России запретили курить и готовить шашлыки на балконах. В МЧС подтвердили, что запрет касается в том числе курения. Движение за права курильщиков отреагировало на «балконный запрет».