МЧС подтвердило запрет на курение на балконах

Постановление правительства об изменении правил противопожарного режима в России касается запрета на курение на балконах и лоджиях, заявили в пресс-службе российского МЧС.

«Запрет касается курения на балконах», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

Запрет будет действовать с 1 октября.

Ранее в МЧС сообщили, что правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, запретив использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

В Сети, однако, появились сведения, что запрет не коснется курения на балконах.