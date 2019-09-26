Движение за права курильщиков отреагировало на «балконный запрет»

Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов заявил, что нужно не принимать новые запреты, а улучшать жизнь в России, чтобы люди сами отказывались от пагубной привычки.

«Запретили везде, где можно запретить. А потом вспомнили, что еще на балконах забыли. Задайте вопрос: почему если запретили везде курить – по месту работы, воспитанию детей, голосования, уплаты налогов, почему они продолжают курить?» – передает его слова «Интерфакс».

Лоскутов добавил, что вся борьба с табаком будет оставаться имитацией, пока власти не найдут ответ на этот вопрос.

«Умирают не от табака, умирают от жизни. Если жизнь плохая, человек будет стараться закурить, выпить, еще что-то сделать. Если жизнь хорошая, он будет отказываться от тех привычек, которые сокращают эту хорошую жизнь», – заявил Лоскутов, призвав «улучшать жизнь, чтобы человек сам стремился стать более совершенным».

Ранее в МЧС сообщили, что правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, запретив использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. В МЧС подтвердили, что запрет касается в том числе курения.