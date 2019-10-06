Китай вышел из иранского газового проекта

Китайская нефтегазовая компания CNPC отказалась от разработки иранского газового проекта «Южный Парс 11», сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

«Да, они ушли», – сказал министр отвечая на вопрос, вышла ли китайская компания CNPC из проекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shana.

По словам министра, теперь разработкой «Южного Парса 11» будет в одиночку заниматься иранская компания Petropars.

«Южный Парс» – крупнейшее в мире месторождение природного газа. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля 2018 года подписала соглашение о разработке фазы 11 «Южного Парса» с французской Total. Стоимость контракта составила 1 млрд долларов. Подписанное соглашение позволяло китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта.

В августе того же года Total под давлением антииранских санкций США окончательно покинула проект. CNPC официально заменила Total в проекте «Южный Парс 11», однако фактически еще не начала там работать.

Между тем в начале октября специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили крупное месторождение природного газа в Таримском бассейне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в Северо-Западном Китае.