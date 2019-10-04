Крупное месторождение газа обнаружено на северо-западе Китая

Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили крупное месторождение природного газа в Таримском бассейне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в Северо-Западном Китае, сообщили власти КНР.

По данным властей КНР, новая скважина «Боцзы-9» обеспечит добычу 418,2 тыс. кубометров газа и 115,15 кубометров конденсата в сутки, передает ТАСС.

В 2019 году Китай ускорил проведение работ по освоению месторождений углеводородов в Таримском бассейне, где залегает более 80% разведанных глубинных запасов газового конденсата страны.

Напомним, с 1 декабря 2019 года Газпром планирует начать поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По действующему контракту Россия должна поставлять Китая 38 млрд кубометров газа в год. В августе «Силу Сибири» начали наполнять природным газом.

В мае сообщалось, что Китай заинтересован в дополнительных объемах газа.