«Силу Сибири» начали наполнять газом

Газопровод «Сила Сибири» начали наполнять природным газом, сообщил на первом Нефтегазовом форуме в Якутии глава региона Айсен Николаев.

«Начинаются плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению полости газопровода «Сила Сибири» природным газом. Сегодня начинается заполнение газом газопровода «Сила Сибири». И 1 декабря этот крупнейший в мире трубопроводный проект будет реализован», – сообщил Николаев, передает ТАСС.

В мае 2014 года Газпром и китайская CNPC подписали договор, по которому в течение 30 лет российская сторона должна поставлять 38 млрд кубометров ежегодно по газопроводу «Сила Сибири». Поставки должны начаться 1 декабря 2019 года.