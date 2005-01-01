Газпром назвал дату начала поставок газа в Китай

Газпром начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока – с 1 декабря 2019 года, сообщил глава правления российского газового холдинга Алексей Миллер по итогам переговоров в Пекине с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.

«Строительство газопровода «Сила Сибири» идет с опережением графика, Газпром начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока – уже с 1 декабря 2019 года», – сказал Миллер, передает ТАСС.

В прошлом году Миллер сообщал, что ежегодное потребление Китая в ближайшие годы превысит 300 млрд кубометров.

Он также заявлял, что переговоры с Китаем по газопроводу «Сила Сибири – 2» идут по графику и технические моменты согласованы.