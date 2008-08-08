Газпром ждет от Китая годового потребления газа в 300 млрд кубометров

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер сообщил, что ежегодное потребление газа в Китае в ближайшие годы превысит 300 млрд кубометров.

Миллер подчеркнул, что газовый рынок Китая – самый динамичный и перспективный в мире, передает ТАСС.

Так, по его данным, в 2017 году потребление газа в Китае увеличилось более чем на 15% и достигло 237 млрд кубометров, а в первом полугодии 2018 года рост составил уже 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В условиях проводимой китайским правительством экологической политики потребление газа в Китае будет только увеличиваться и в ближайшие годы выйдет на уровень более 300 млрд кубометров в год», – предсказал председатель правления Газпрома.

При этом Миллер отметил, что темпы роста потребления газа в Китае опережают рост собственной добычи, а значит будет наращиваться импорт.

В частности, по итогам первого полугодия 2018 года Китай вышел на первое место в мире по общему объему импорта природного газа – трубопроводного плюс СПГ, – обойдя Японию. Поставки газа из-за рубежа выросли до 58,4 млрд кубометров, что на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Председатель правления Газпрома пообещал, что 20 декабря 2019 года первый газ по газопроводу «Сила Сибири» придет из России в Китай, а также сообщил, что компания ведет переговоры еще по двум газотранспортным проектам – поставках газа с Дальнего Востока и по «западному маршруту».

Кроме того, сотрудничество с Китаем развивается не только в области поставок газа, но и в области газовой электрогенерации, подземного хранения газа, газомоторного топлива, добавил Миллер.

В среду стало известно, что Россия и Китай договорились активизировать переговоры по проекту «Сила Сибири – 2».

Ранее Миллер назвал точную дату начала поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».