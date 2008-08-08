Названа точная дата начала поставок газа в Китай через «Силу Сибири»

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начнутся 20 декабря 2019 года, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

«До начала поставок газа в Китай остается чуть больше года. И нет никаких сомнений, что 20 декабря 2019 года газ будет подан на российско-китайскую границу», – сказал Миллер, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящее время идет обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии. Объекты, необходимые для начала добычи газа, готовы на 50%.

«До конца года мы завершим основные объемы работ по укладке газопровода «Сила Сибири». Идет монтаж оборудования на площадке Амурского газоперерабатывающего завода», – добавил Миллер.

В мае Газпром заявил о строительстве 1,791 тыс. километров газопровода «Сила Сибири», или 83% участка от Чаянды до Благовещенска.