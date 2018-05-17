Газпром построил 83% газопровода «Сила Сибири»

Газпром заявил о строительстве 1,791 тыс. километров газопровода «Сила Сибири», иди 83% участка от Чаянды до Благовещенска.

«На сегодняшний день построен 1791 км, или 83% линейной части участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области. В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен», – передает РИА «Новости» сообщение Газпрома.

Компания запланировала на 2019 год проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы.



Также Газпром продолжает строительство подводного перехода «Силы Сибири» через реку Амур и Амурского газоперерабатывающего завода.

«Уже готова первоочередная железнодорожная и речная инфраструктура для доставки грузов, в том числе крупногабаритных. В настоящее время компания реализует основной этап строительства завода – создание производственных объектов для переработки газа», – отмечено в сообщении.

В марте Газпром сообщил о строительстве 1,629 тыс. километров газопровода «Сила Сибири», составляющих 75,5% участка от Чаянды до Благовещенска.



Газпром и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года.