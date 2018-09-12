Россия и Китай договорились активизировать переговоры по проекту «Сила Сибири – 2»

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились в кратчайшие сроки согласовать поставки газа по западному маршруту «Силы Сибири».

По словам Новака, договоренность об активизации переговоров по западному маршруту «Силы Сибири» была достигнута во время переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем, передает ТАСС.

«Осталось немного договориться, а это тоже порядка 30 млрд кубометров», – отметил глава Минэнерго России.

Напомним, в конце августа председатель правления Газпрома Алексей Миллер назвал точную дату начала поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Ранее Миллер сообщал о завершении согласования всех технических аспектов проекта газопровода «Сила Сибири – 2», который предполагает поставки газа в Китай по западному маршруту.