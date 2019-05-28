Китаю понадобились дополнительные поставки российского газа

Китай заинтересован в дополнительных поставках по газопроводу «Сила Сибири», пока окончательные объемы не определены, сообщила зампред правления и генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова; по действующему контракту Газпром должен поставлять 38 млрд кубометров в год.

«Китайские партнеры выражают крайнюю заинтересованность в дополнительных объемах, окончательно мы не сформировали цифру этих объемов и, естественно, не договорились по цене. Таких договоренностей мы ожидаем в ближайшее время и надеемся, что можем порадовать наших инвесторов потенциальным увеличением объемов поставок по «Силе Сибири», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее об интересе КНР к увеличению поставок российского газа сверх объемов говорил глава Газпрома Алексей Миллер.

В мае 2014 года Газпром и китайская CNPC подписали договор, по которому в течение 30 лет российская сторона должна поставлять 38 млрд кубометров ежегодно по газопроводу «Сила Сибири». Поставки должны начаться 1 декабря 2019 года.