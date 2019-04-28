Китай захотел увеличить закупки российского газа

КНР проявляет интерес к увеличению поставок российского газа сверх объемов, которые прописаны в 30-летнем контракте, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В конце марта российские и китайские инженеры провели приемочную проверку подводного трансграничного перехода газопровода «Сила Сибири» через реку Амур.

Строительство газопровода началось в 2016 году. Поставки российского газа в КНР по нему начнутся с 1 декабря 2019 года. Миллер ранее сообщал, что ежегодное потребление Китая в ближайшие годы превысит 300 млрд кубометров газа.