Состоялась приемка трансграничного участка газопровода «Сила Сибири»

Российские и китайские инженеры провели приемочную проверку подводного трансграничного перехода газопровода «Сила Сибири» через реку Амур и подписали документ об оценке качества выполненных работ.

С момента начала строительства перехода в 2016 году Россия и Китай преодолели множество трудностей, среди которых экстремально низкие температуры, чрезвычайно сложные географические условия, а также различия в строительных стандартах, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Договор о поставках газа в Китай по «восточному» маршруту между Газпромом и китайской CNPC был подписан 21 мая 2014 года. Он предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

В 2015 году компании заключили меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России. В июле 2017 года они заключили дополнительное соглашение к договору 2014 года, а в декабре 2017-го подписали соглашение об основных условиях поставок.

По плану Газпрома, поставки российского газа в КНР начнутся с 1 декабря 2019 года. Глава правления российского газового холдинга Алексей Миллер сообщал также, что ежегодное потребление Китая в ближайшие годы превысит 300 млрд кубометров.

Председатель совета директоров корпорации Виктор Зубков в ходе Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао (провинция Хайнань, Южный Китай) заявил, что «введение в эксплуатацию в декабре трубопровода «Сила Сибири» позволит начиная с 2020 года существенно увеличить товарооборот между Россией и Китаем».