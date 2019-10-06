В Австрии подросток убил пять человек

Подросток убил пятерых человек на популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль в федеральной земле Тироль, пишет Kronen Zeitung со ссылкой на данные полиции.

По данным правоохранителей, молодой человек из ревности убил свою подругу и четверых членов ее семьи, передает ТАСС.

Преступник сдался полиции. В настоящее время он задержан.

Напомним, в поселке Патрикеево Ульяновской области 16-летний подросток убил свою мать, брата, сестру, дедушку и бабушку, после чего покончил с собой. Позже психиатр предположил, что могло вызвать подобную агрессию у юноши.