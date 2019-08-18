Ульяновский подросток убил свою семью из пяти человек

Подросток зарезал свою семью из пяти человек в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области. Сам он также был найден убитым около вышки, с которой, предположительно, сбросился после совершения преступления.

Следователи нашли шесть тел с рублеными ранами. Пять из них – в частном доме в селе Патрикеево на Садовой улице. Убитыми были трое взрослых и двое детей. Еще один подросток, который, предположительно, и совершил убийство, был найден мертвым возле вышки неподалеку от дома, сообщает РЕН-ТВ.

По предварительным данным, 16-летний подросток расправился со всей семьей, после чего решил наложить на себя руки.

«Интерфакс» также сообщает, что у всех погибших колото-резаные раны.

Telegram-канал 112 сообщает, что подросток расправился с семьей топором, а перед этим направил другу голосовое сообщение, подробно рассказав о своих планах. Он якобы заявил, что не хочет убивать дедушку и бабушку, но они бы расстроились из-за смерти родных.

Были также убиты его мать, брат и сестра.

В областной прокуратуре подтвердили факт произошедшего, передает ТАСС.

«По поручению прокуратуры Ульяновской области межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением тел шести человек. В частности, в одном из домов были обнаружены тела двух пенсионеров, их дочери и двух малолетних детей. В 500 метрах от дома возле вышки одной из сотовых компаний обнаружен тело подростка», – сказал представитель ведомства.