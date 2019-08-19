Психиатр назвала причину поведения убийцы в Ульяновской области

Главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова назвала вероятную причину агрессии ребенка, подозреваемого в убийстве семьи в Ульяновской области.

«Возможно, у этого ребенка было какое-то психиатрическое или психологическое неблагополучие, и он с ним справлялся, был адаптирован. В семье могли проявляться какие-то проблемы, но семья с этим справлялась и никуда не обращалась. В таком случае проблемы можно было выявить при тщательном обследовании. Не факт, что это было бы возможно на этапе обследования у школьного психолога, но у клинического психолога – да», – передает RT слова Портновой.

Она добавила, что возможен вариант, при котором у подростка внезапно возникло острое психотическое состояние.

«В таком случае, к сожалению, это никак нельзя выявить, предусмотреть, предвидеть заранее. В принципе, это может произойти почти с любым подростком», – добавила Портнова.

В частном доме в селе Патрикеево нашли убитыми пять человек, в том числе двух четырехлетних детей. Позднее было обнаружено тело подростка – родственника убитых. По версии следствия, он расправился с семьей, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой сообщил, что собирается «забрать родных с собой», чтобы те его не оплакивали.

Одноклассница школьника рассказала, что он «был очень тихий, спокойный», а друг раскрыл детали последнего разговора с подростком.

Напомним, в воскресенье заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков сообщил, что отец юноши находится в шоковом состоянии.