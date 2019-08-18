Стало известно содержание предсмертной записки убившего семью ульяновского подростка

Подросток, который убил семью из пяти человек и покончил с собой в селе Патрикеево в Ульяновской области, оставил предсмертную записку, сообщает прокуратура. В ней он сообщил, что собирается покончить жизнь самоубийством и «забрать родных с собой», чтобы те его не оплакивали.

«Имеется предсмертная записка, что подросток собирается покончить жизнь самоубийством и переживает, что родственники будут его оплакивать. Для того, чтобы у них не было негативных эмоций, он решается забрать родных с собой», – передает ТАСС слова представителя областной прокуратуры.

Также в прокуратуре отметили, что подросток был «из очень благополучной семьи», он «неоднократный участник олимпиад, отличник», передает РИА «Новости».

«Судя по всему, у него явные признаки шизофрении», – сказал представитель ведомства.

Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего»), сообщается на сайте СК.

«Около 11 часов 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, 69 и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей 4-х лет. Погибшие являлись членами одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших», – говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подросток убил членов своей семьи, а затем свел счеты с жизнью, спрыгнув с вышки.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, иные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается на сайте.

Также сообщалось, что подросток перед преступлением рассказал о своих планах другу.