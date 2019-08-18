Одноклассница рассказала об убившем свою семью под Ульяновском подростке

Подросток из села Патрикеево Ульяновской области, который убил свою семью и свел счеты с жизнью, «был очень тихий, спокойный», рассказала одноклассница школьника.

«Он был очень, тихий, спокойный, я не верю, что он мог так сделать. Семья его очень любила, все члены семьи – хорошие люди. Ничего плохого о них сказать не могу», – приводит ее слова телеканал «360».

Девушка рассказала также, что с учебой у парня все было хорошо, он учился на «отлично» и должен был пойти в 11 класс. «Увлекался компьютерными играми, дружелюбный, общительный», – добавила она, отметив, что в «школе все было хорошо».

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

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Напомним, в доме в селе Патрикеево в Ульяновской области обнаружили тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти. Позднее был найден труп родственника погибших – 16-летнего подростка, который, по предварительной версии, топором убил членов своей семьи, затем покончил с собой.

Молодой человек оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что собирается покончить жизнь самоубийством и «забрать родных с собой», чтобы те его не оплакивали.