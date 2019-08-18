Стало известно о состоянии отца устроившего бойню ульяновского подростка

Власти Ульяновской области готовы обеспечить отца подростка, подозреваемого в убийстве собственной семьи, всей необходимой помощью, в том числе психологической, сообщили в региональном министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия.

Заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков сообщил ТАСС, что отец юноши находится в шоковом состоянии.

Он добавил, что специалисты министерства выехали к нему для оказания помощи.

В пресс-службе министерства уточнили, что на данный момент выясняется, какие еще родственники остались у семьи.

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Напомним, в частном доме в селе Патрикеево нашли убитыми пять человек, в том числе двух четырехлетних детей. Позднее было обнаружено тело подростка – родственника убитых. По версии следствия, он расправился с семьей, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой сообщил, что собирается «забрать родных с собой», чтобы те его не оплакивали.

Одноклассница школьника рассказала, что он «был очень тихий, спокойный», а друг раскрыл детали последнего разговора с подростком.