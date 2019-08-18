Друг рассказал о последней встрече с устроившим бойню ульяновским подростком

Друг подростка из Ульяновской области, который убил свою семью, в том числе младших брата и сестру, и свел счеты с жизнью, рассказал об их последней встречи накануне произошедшего.

Школьник в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, что приятель зашел к нему домой поздно вечером, после сельского праздника.

«Не было злости, нормальное поведение. Пахло спиртным от него чуть-чуть, может, пива попили, но он был в нормальном состоянии», – сказал молодой человек.

Он подтвердил, что его товарищ учился хорошо, «хотел диплом и медаль», но пока не определился, кем хочет стать.

По словам школьника, учинивший расправу над родственниками подросток играл в компьютерные игры, слушал разную музыку – от рока до классики – и недавно посмотрел все сезоны сериала «Доктор Хаус». Оружием не увлекался, девушки у него не было, добавил ученик.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



Он рассказал, что в семье его «очень любили, все помогали, давали деньги, покупали все ему постоянно». «Никто на него или он на кого-то зла не держал», – уверен школьник.

«Такое ощущение, как будто его кто-то загипнотизировал, он так не смог бы сам. Он добрый и нормальный человек. В голове не укладывается», – добавил он.

Напомним, в доме в селе Патрикеево в Ульяновской области обнаружили тела пяти человек, в том числе двух четырехлетних детей, с признаками насильственной смерти. Позднее был найден труп родственника погибших – 16-летнего подростка, который, по предварительной версии, топором убил мать, бабушку, дедушку и младших брата и сестру, после чего покончил с собой.

Подросток оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что собирается «забрать родных с собой», чтобы те его не оплакивали.

Одноклассница школьника рассказала, что он «был очень тихий, спокойный».