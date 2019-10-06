Депутат Госдумы отказалась рассказывать об учиненном ФБР допросе

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую по прибытии в Нью-Йорк допросили сотрудники ФБР, отказалась от комментариев на этот счет.

«Я проинформировала посла РФ Анатолия Антонова о произошедшей ситуации, и теперь этим занимаются наши дипломаты», – передает слова Юмашевой РИА «Новости».

Она отказалась сообщать подробности инцидента.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка в течение часа допрашивало ФБР. Ей задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», сообщил диппредставитель.

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп.