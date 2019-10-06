ФБР устроило допрос депутата Госдумы в США

Депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка час допрашивало ФБР, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Как сообщил посол, в аэропорту Юмашеву «попросили пройти в отдельное помещение», где состоялся допрос. Кроме того, «ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение». Во время допроса депутату задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп в связи с «неприемлемыми, возмутительными» действиями ФБР. Москва рассчитывает получить объяснение, «что значат такого рода зондажные подходы к депутату», передает РИА «Новости».

Антонов подчеркнул, что «представить себе не может, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса». Например, тех законодателей США, которые жаловались на то, что Россия не выдала им визы.

«Или тех, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево», – заявил посол.

Юмашева прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт Росс». Посол отметил, что за последние годы она приложила много усилий для развития и стабилизации отношений между Россией и США.

Антонов не считает, что ФБР пыталось сорвать «Диалог Форт Росс». По его мнению, «надо смотреть выше», так как в США есть лица, которые против «стабилизации российско-американских отношений в целом».

Российско-американский форум «Диалог Форт Росс» проводится с 2012 года. В нем принимают участие деятели культуры, политики, предприниматели и эксперты.

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые в сентябре должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы в США.

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